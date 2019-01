Neve sui monti: pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie

È marcato (di grado 3 su 5) sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin e moderato (di grado 2) il pericolo valanghe sul restante territorio del Friuli Venezia Giulia, secondo quanto riferisce il Bollettino regionale odierno.



Sopra i 1400 metri sono caduti 30 cm di nuova neve a occidente, 50 cm a oriente. Sulle Alpi Giulie e il Canin, si legge nel Bollettino, sono presenti numerosi accumuli da vento in tutte le esposizioni. Tali accumuli, già al passaggio di una singola persona, possono originare valanghe di medie - e in alcuni casi - di grandi dimensioni. Per questo motivo, rende noto il Bollettino, sono probabili distacchi spontanei di valanghe di medie dimensioni lungo i percorsi abituali. Sulle Alpi Carniche e sulle Prealpi il pericolo è più contenuto.



Gli accumuli da vento presenti sopra i 1700-1800 metri, in particolare a Nord, sono meno diffusi e con spessori più contenuti, ma se sollecitati possono staccarsi localmente anche al passaggio di una singola persona. Possibili piccole valanghe spontanee sui pendii ripidi. Per domani il pericolo valanghe sulle Alpi Giulie e il Monte Canin permane marcato (di grado 3). Sulle Alpi Carniche e sulle Prealpi il pericolo è 2 (moderato).

