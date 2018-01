Agente di commercio sommerso da debiti: messaggino all'amico e si impicca

di Paola Treppo

BASSA FRIULANA (Udine) -in un paese della Bassa Friulana dove uncaduto nel tunnel della depressione pere affari andati male si è suicidatoin all'interno di una vecchia caserma dell'esercito ormai in disuso da molto tempo.Aveva 59 anni e prima di togliersi la vita ha mandato una un amico dicendogli: «Io non ce la faccio più, la faccio finita» dando precise indicazioni sul luogo in cui poi ha messo in atto i suoi intenti: «Mi troverete qui». L'amico ha chiamato subito aiuto e ha dato tutte le indicazioni alle forze dell'ordine e ai sanitari in modo tale che potessero raggiungere il 59enne in tempi brevissimi, per cercare di salvarlo.La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente e i mezzi sono partiti dalle centrali a sirene spiegate. Ma non c'è stato nulla da fare: l'agente di commercio è stato trovato proprio nel luogo che aveva indicato all'amico nel suo ultimo disperato messaggio. Si era impiccato, come aveva detto. Non c'è stato altro da fare se non decretare il. La salma dell'uomo, un friulano molto stimato che viveva nella Bassa Friulana (), è stata rinvenuta oggi, giovedì 11 gennaio, intorno alle 13.