Gli Alpini lasciano Udine, il prefetto: «Nessun disagio durante l'esodo»

UDINE - Si sta concludendo in queste ore l'esodo degli alpini da Udine, città in cui ieri si è chiusa la 94esima adunata nazionale.

«L'adunata nazionale degli alpini 2023 - riassume il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un tweet - si è chiusa tra applausi, abbracci, canti e sorrisi. Nonostante la pioggia, 85.000 penne nere hanno reso Udine e il Fvg il cuore dell'Italia». È in fase di smantellamento anche la cittadella degli alpini, allestita in occasione del raduno e visitata - ha riferito la sezione Ana di Udine - da decine di migliaia di persone. Per il sindaco del capoluogo friulano, Alberto Felice De Toni, «è stato un onore e un privilegio ospitare l'adunata degli alpini qui a Udine. Voglio ringraziare gli alpini per aver portato tanta allegria e positività nella nostra comunità».