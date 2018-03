Vaccini: nessun bambino verrà escluso da scuola dopo il 10 marzo

di E.B.

TRIESTE- Nessun bambino iscritto al nido o scuola dell'infanzia in Friuli Venezia Giuliadopo il 10 marzo se non sarà stato ancora vaccinato o non avrà prenotato l'immunizzazione. Lo stabilisce un protocollo delladiffuso agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie e pubblicato sui siti di diverse scuole. Domani infatti è il termine ultimo, indicato dalla legge sull'obbligo vaccinale per l'iscrizione a scuola, per presentare la documentazione di avvenuta vaccinazione, pena la multa - nei casi dei bambini in età di obbligo scolastico - o l'esclusione da scuola nel caso di nido e scuola dell'infanzia. Il Miur e il ministero della Salute hanno accordatoper le Regioni che hanno un'anagrafe vaccinale, come nel caso del Friuli Venezia Giulia. Secondo un protocollo della Regione - riferisce l'Ansa - le aziende sanitarieper restituire alle scuole gli elenchi degli iscritti completandoli dove necessario con la dicitura "non in regola con gli adempimenti vaccinali". La proroga sarà utile a "completare l'acquisizione degli elenchi ancora mancanti e per permettere la completa verifica di quanti hanno più volte posticipato gli adempimenti".A fine 2017 si registravano "dati soddisfacenti" rispetto alla copertura vaccinale in Friuli Venezia Giulia, pur non raggiungendo ancora laprevista dalla letteratura internazionale, sono migliorati rispetto al precedente anno scolastico". Dunque "in considerazione della frequentazione ormai da circa sei mesi dei minori di sei anni nelle rispettive classi della scuola dell'infanzia, del conseguente breve periodo che intercorrerà tra il 10 marzo e la fine dell'anno scolastico e dal fatto che l'esclusione improvvisa" e "ribadito che comunque sarà dato corso alle procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, si invitano i responsabili delle scuole dell'infanzia e dei servizi educativi dell'infanzia a non interrompere la frequenza negli ultimi mesi del corrente anno scolastico per i minori non vaccinati".