Trieste è la migliore città italiana per studiare e lavorare: la nuova ricerca di Almalaurea

TRIESTE - Oltre il 90% dei laureati magistrali dell'Università di Trieste lavora a cinque anni dal conseguimento del titolo, contro l'88,7% della media nazionale. Inoltre, quasi l'83% ha un'occupazione già dopo un anno dalla laurea. Trovano poi lavoro entro i dodici mesi l'81,6% dei triennali, a fronte del 75,4% della media nazionale e dell'80,2% del Friuli Venezia Giulia. È il rilevamento del rapporto Almalaurea 2023 che ha preso in esame oltre 281mila laureati del 2022 di 77 università.

Per quanto riguarda le retribuzioni, i laureati dell'ateneo triestino, informa una nota della stessa Università, «ottengono uno stipendio più alto della media locale e italiana con 1.387 euro per il laureati triennali e, per i magistrali, 1.470 Euro a un anno dal titolo e 1.800 euro a cinque».

L'ateneo giuliano attrae inoltre da fuori regione il 42,5% dei suoi laureati (nell'indagine precedente erano il 41%) contro una media regionale del 35,1% e nazionale del 24,3%, con il 5,1% proveniente dall'estero. «Una vocazione internazionale che trova riscontro - sottolinea l'ateneo - anche nelle esperienze di studio all'estero, vissute da oltre il 10% dei laureati triennali contro il 7,3% del Fvg e il 5,9% della media italiana».

Oltre il 66% dei laureati triennali a Trieste definisce il titolo di laurea ottenuto «efficace», a fronte della media Fvg del 59,5% e di quella italiana del 68,7%.