Ubriachezza molesta: sanzione da 100 euro l'una per 5 persone

TRIESTE - Due pattuglie della Polizia locale sono state inviate nel giardino di Strada di Guardiella per fornire ausilio alla guardia giurata incaricata di effettuare il controllo vista la presenza di alcune persone in evidente stato d’ebbrezza.

All’arrivo delle pattuglie, sul marciapiede posto di fronte al civico 6 di Strada di Guardiella, si trovavano, cinque persone in evidente stato di ubriachezza, che complice lo stato di alterazione di alcuni di loro e il comportamento poco collaborativo, sono state sanzionate per ubriachezza manifesta (sanzione da 102 euro). Quattro uomini e una donna sono stati sanzionati: la donna S.C. e un uomo S. N. entrambi di 44 anni, B. M. e D. I. di anni 51 e S. G. di anni 52. Contestate le sanzioni i cinque si sono allontanati autonomamente dal posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA