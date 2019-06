Pesca illegale, sequestrati 500 metri di rete e 30 chili tra orate e branzini

di E.B.

TRIESTE - Nella notte tra il 6 ed il 7 giugno il personale militare della Guardia Costiera di Monfalcone ha sorpreso un peschereccio intento alla pesca illegale nelle acque portuali di Monfalcone. L’unità da pesca, iscritta nelle matricole di Trieste è stata intercettatada posta nel porto di Monfalcone, all’interno del bacino di Panzano. Le operazioni si sono concluse alle prime luci dell’alba con(orate, branzini, salpe e cefali) che, a seguito di controllo da parte del personale del Servizio Veterinario dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, è stato ritenuto idoneo al consumo umano e successivamentealla mensa dei poveri gestita dalla Caritas di Gorizia. La Capitaneria di porto di Monfalcone, dall’inizio dell’annonell’ambito dei controlli sulla filiera della pesca e posto sotto sequestro amministrativo. Inoltre il posizionamento di reti all’interno dei porti rappresenta un’attività estremamente pericolosa in termini di sicurezza della navigazione portuale, sia per le manovre di evoluzione del traffico mercantile che per il diporto nautico in ingresso e uscita dal porto