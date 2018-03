Impatto inquinante sui primi mille giorni di vita: al via studio ad hoc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Al via uno studio nazionale coordinato dall'di Trieste per quantificare il peso dellesulla salute di mamma e bambino, dal concepimento al secondo anno di vita, in cinque regioni italiane. E' nei primi mille giorni di vita, infatti, che si pongono le basi per la salute mentale, cardiometabolica e respiratoria. L'esposizione precoce a fattori chimici, fisici e, in genere, a determinanti ambientali spesso ha un impatto negativo sull'evoluzione del feto e del neonato, e ne influenza lo sviluppo cognitivo e fisico in epoche successive. Il Burlo si è fatto capofila di un progetto biennale che include, oltre al Friuli Venezia Giulia, anche Piemonte, Toscana, Lazio e Sicilia. «L'obiettivo primario dello studio è stilaredel carico di esposizione ambientale delle donne in gravidanza e dei neonati fino a 24 mesi - spiega, pediatra epidemiologo del Burlo e responsabile scientifico del progetto - i dati che produrremo serviranno ai decisori politico-sanitari per pianificare interventi di prevenzione in sanità pubblica, in un settore delicato come quello materno-infantile».Le informazioni saranno a disposizione degli operatori sanitari in forma più tecnica, mentre sezioni più divulgative saranno accessibili alla popolazione. Un terzo obiettivo sarà l'allestimento di unche abita nei cosiddetti siti di interesse nazionale, aree contaminate classificate come pericolose dallo stato e che necessitano di bonifica. Per il Friuli Venezia Giulia si prenderanno in esame Trieste e la Laguna di Grado e Marano in provincia di Gorizia; per la Sicilia i Sin di Milazzo/Valle del Mela e Augusta/Priolo mentre per il Lazio la zona di Valle del Sacco. Il progetto si avvarrà dei dati e dei campioni biologici raccolti nell’ambito di un precedente progetto, la coorte di nati Piccolipiù**, che ha reclutatoUsando dati satellitari a elevata risoluzione spaziale e temporale i territori in esame verranno suddivisi in griglie di 1 km, per ottenere stime più precise degli inquinanti ambientali (atmosferici). Conoscendo l'indirizzo dei partecipanti allo studio (vicinanza ad autostrade, aree verdi ecc.), sarà possibile ascrivere a ciascuna griglia - e dunque alla presenza/assenza di particolari inquinanti - ogni coppia mamma-bambino. Campioni di sangue da cordone ombelicale e venoso prelevati in momenti diversi alle donne e ai bambini della coorte Piccolipiù serviranno a individuareindicative di esposizione ambientale nociva.