Tre sconfitte: esonerato allenatore Pavanel, arriva Princivalli

TRIESTE - La società Triestina Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadrae, contestualmente, l’allenatore in seconda Daniele Riganti. "A Massimo - si legge nella nota - va il doveroso ringraziamento per l’impegno, la dedizione, la passione quotidiana messa a servizio della causa alabardata, oltre al più sincero e sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera professionale". Un pensiero ribadito dall’Amministratore Unico della Società, Mauro Milanese: «L’esonero non può che essere una scelta per me molto dolorosa, per le capacità tecniche, l’importante spessore umano della persona e il legame con la città, prima da giocatore e poi da allenatore». In conseguenza di questa decisione, la società comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata temporaneamente affidata all’allenatore della Berretti. La Società sta nel frattempo valutando il profilo più adatto per il prosieguo della stagione agonistica e scioglierà a breve le riserve comunicando conseguentemente il nome del nuovo allenatore.