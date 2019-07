Trasportava 12 extracomunitari in un furgone: quattro anni di galera

di E.B.

TRIESTE - Dopo assidui controlli in divisa ed in borghese, lo scorso gennaio la Polizia locale aveva intercettato un furgone sloveno - in una stradina secondaria vicino l'uscita dal Molo VII - che trasportava illegalmente una dozzina di. Il conducente/passeur (Salomon Kotnik Elvis 24 anni, sloveno) era stato arrestato per favoreggiamento dell'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato oltre che di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.. Il furgone era stato messo sotto sequestro. Subito dopo il suo arresto, Salomon Kotnik è entrato nel carcere di via Coroneo e lì vi è rimasto da allora: è di questi giorni infatti la notizia che il Gup Luigi Dainotti, al termine del processo con rito abbreviato,per aver favorito l'ingresso illegale in Italia di 12 cittadini extracomunitari.