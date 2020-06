Tentava di rientrare in Italia ma doveva essere in galera: arrestato

TRIESTE - Un cittadino romeno, di 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Basovizza e del Radiomobile della Compagnia di Aurisina, perché deve scontare una pena di due mesi e venti giorni in base a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna per un furto aggravato commesso nel 2013 in provincia di Ravenna. L'uomo, che è stato portato nel carcere del Coroneo, è stato fermato all'ex valico confinario di Fernetti durante un servizio di retrovalico. Er a bordo di un pullman diretto in Romagna, dove intendeva lavorare come bracciante in una azienda agricola impegnata nella raccolta delle pesche. © RIPRODUZIONE RISERVATA