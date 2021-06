Sdraiato per terra a petto nudo disturba i clienti del negozio: romeno recidivo denunciato

TRIESTE - La Polizia ha denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per resistenza a pubblico ufficiale un romeno 39enne. Già noto alle forze dell’ordine per analoghi episodi, in stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente) e a petto nudo, sdraiato a terra, stava arrecando disturbo ai clienti di un supermercato di strada di Fiume.

Personale sanitario del 118, già sul posto per prestargli assistenza, ha informato la sala operativa della Questura della molestia e dell’aggressività dell'uomo e interveniva poco dopo una Volante. Alla vista degli operatori non si è fatto identificare e ha opposto resistenza. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara.