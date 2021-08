Imbrattano la saracinesca con lo spray e poi si danno alla fuga: ma un particolare li frega

TRIESTE - Cinque minorenni sono stati denunciati e sanzionati per aver sporcato con la vernice spray la saracinesca di un box in via del Destriero. Un cittadino però li ha colti sul fatto e ha allertato la Polizia locale che una volta intervenuta, ha tenuto d'occhio il gruppetto seguendolo a distanza. All'arrivo delle pattuglie, i ragazzi avevano già raggiunto il vicino giardino Pincherle di via del Veltro entrando nel boschetto adiacente: gli operatori li hanno intercettati poco dopo in strada di Cattinara. Tutti minorenni, avevano ancora gli abiti e le mani imbrattati di vernice gialla e nera: negli zaini e nelle borse sono stati ritrovate 18 bombolette di vernice, 10 marker (pennarelli a punta grossa), 6 piccoli contenitori di vernice colorata per la loro ricarica, numerosi cap erogatori (cappucci che modificano il getto dello spray) e alcuni bozzetti con i tag, gli schizzi usati come firma. Trovati anche quasi 7 grammi di marijuana, posti sotto sequestro insieme al resto del materiale. Il gruppo è stati segnalato all'autorità giudiziaria per imbrattamento in concorso. Nei prossimi giorni verranno notificati anche i verbali di violazione al Regolamento di polizia urbana. Al termine delle pratiche di rito, i ragazzi sono stati riaffidati ai genitori.