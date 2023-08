Ronchi dei Legionari-Milano, da settembre torna il volo diretto. Biglietto a 55 euro per i residenti

TRIESTE - «Il collegamento aereo diretto tra l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e il centro di Milano - raggiungibile da Linate in 12 minuti grazie alla nuova linea della metropolitana - è un servizio strategico che connette la nostra regione a uno dei cuori pulsanti e strategici dell'economia italiana, a vantaggio delle imprese e dei cittadini del Fvg». Lo ha detto oggi, 11 agosto 2023, il governatore Massimiliano Fedriga annunciando che dal primo settembre sarà riattivato il collegamento tra Trieste Airport e Milano Linate con voli operati dalla compagnia ITA Airways: due al giorno in andata (7.30 e 13) e ritorno (in partenza da Linate alle 11.15 e alle 20.05) e uno nel fine settimana, in partenza da Trieste Airport il sabato alle 8.00 e da Milano Linate la domenica alle 20.05.

I residenti in Friuli Venezia-Giulia beneficeranno di un tetto massimo al costo dei biglietti di 55 euro per tratta se li acquisteranno prima di 10 giorni dal volo; oltre tale termine, la tariffa non potrà comunque superare i 125 euro al netto delle tasse, «soluzione per venire incontro a chi si sposta per lavoro o studio». Studenti under 27 e over 65 che si spostano per motivi di salute potranno viaggiare da Trieste sui voli ITA da e per Linate al costo massimo di 49 euro, indipendentemente dalla data di acquisto.