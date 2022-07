Rissa e violenze al bar "Duke": daspo urbano per tre denunciati

TRIESTE - Daspo urbano per tre persone, responsabili di rissa e violenze all'esterno del bar Duke di via Vidali. In seguito alla colluttazione, in stato di ubriachezza, erano stati denunciati per lesioni personali aggravate ed uno anche per aver danneggiato la vetrata del locale ed un veicolo parcheggiato nelle vicinanze. L’evento ha generato considerevole allarme sociale, anche in ragione del fatto che è avvenuto in un’area cittadina densa di locali pubblici, luogo di ritrovo e richiamo di giovani e adulti specie nella corrente stagione estiva. Per evitare che si ripetano fatti simili, il Questore di Trieste ha emesso tre daspo urbani in base ai quali, agli autori delle condotte violente è stato vietato per 6 mesi l’accesso, nell’area circostante al locale in cui sono avvenuti i fatti, a tutte le tipologie di esercizi commerciali che somministrino bevande e alimenti, estendendosi il divieto anche allo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.