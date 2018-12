Rissa tra clienti con lancio di bottiglie: bar chiuso per 20 giorni

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha disposto lain via Settefontane 13, a seguito del grave episodio di violenza che ha visto protagonisti nella prima mattinata del 9 dicembre scorso, circa una ventina di avventori del locale. La violenta lite è stata segnalata da diversi cittadini residenti nella zona, ed ha richiesto l’intervento delle pattuglie radiomobili del Comando Provinciale Carabinieri di Trieste, che hanno posto in essere i primi accertamenti per la ricostruzione di quanto accaduto. La rissa, che ha avuto inizio di primo mattino, è degenerata in una colluttazionein grado di provocare diversi feriti, alcuni dei quali sottoposti alle cure del 118 per le lesioni subite.Il bar non è nuovo ad episodi analoghi ed è per questo che negli ultimi sei mesi è stato sottoposto arispettivamente di cinque e dieci giorni. Tra le problematiche più frequenti ricorrono il disturbo della quiete pubblica dovuto alla musica molto alta proveniente dal locale, l’ubriachezza degli avventori, gli episodi di violenza che hanno coinvolto i clienti, il mancato rispetto delle regole in materia di alcool, orari di apertura e licenze, posto che la gestione del bar è di fatto spesso affidata a persone prive di titolo o gravate da precedenti e misure di prevenzione.