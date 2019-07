Si trovano una ladra in casa: aveva approfittato della finestra aperta

di E.B.

TRIESTE - Non è la scena di un film. Una ladra si è introdotta all’interno di un appartamento in via Monte Peralba ieri pomeriggio 30 giugnoaperta. È stata sorpresa dai proprietari chee che si sono trovati davanti la donna. E’ scappata da dove era entrata dopo aver rubato un portafoglio dalla borsetta della padrona di casa.Vane le ricerche effettuate in zona da parte di una Volante. Nelle notti di questo fine settimana, inoltre, ignoti hanno infranto i finestrini diin via Biasoletto, di una in campo San Luigi e di un’altra in via Felluga mettendone a soqquadro gli abitacoli. Sono riusciti a rubare effetti personali. Indagini in corso, cosi come per il furto negli uffici di via del Ponticello di una ditta di servizi ecologici. Forzati ile infranta una finestra, i ladri si sono introdotti nell’ufficio e hanno rubato una cassaforte appoggiata sul pavimento del sottoscala.