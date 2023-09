Ragazza di 20 anni sale sulle rocce per fare le foto ma va in panico e si blocca: portato in salvo da sette tecnici

TRIESTE - Una ragazza triestina di 20 anni è stata soccorsa tra le 20 e le 21 di oggi, 25 settembre, lungo la Napoleonica di Prosecco dalla stazione di Trieste del Soccorso Alpino dopo aver lanciato una richiesta di aiuto al Nue112. La ragazza è stata colta dal panico dopo essere salita su alcune rocce a circa cento metri dalla fontana, versante verso il mare, per scattare delle fotografie.

La Sores ha allertato la stazione di Trieste, che ha raccolto sul posto sette tecnici. I soccorritori hanno raggiunto la ragazza, l'hanno imbragata e l'hanno calata con la corda in doppia sicurezza sul lato verso la strada per circa 8 metri, portandola in salvo. La giovane era in compagnia di un coetaneo il quale, soffrendo di vertigini, non era salito assieme a lei, attendendola sulla strada. Alcuni arrampicatori, richiamati dalle grida di aiuto, si erano portati sulle rocce da lei, con l'intento di aiutarla a scendere a ritroso, ma invano. La giovane era paralizzata dalla paura e ha fatto bene ad attendere l'arrivo dei soccorritori con la corda, dato il salto potenzialmente mortale in cui avrebbe potuto incorrere.