Paura in ospedale: dà in escandescenze e lancia una sedia, denunciato

di E.B.

TRIESTE - Attimi di paura ieri pomeriggio all’Ospedale Maggiore dove un uomo in stato di alterazione ha danneggiato con una sedia la finestra di un reparto. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che dopo le formalità di rito lo ha denunciato.La Squadra Volante nella stessa giornata è intervenuta anche in via del Ghirlandaio dopo che qualche ora prima, due uomini ben vestiti, dichiarando di lavorare per conto dell’Acega, erano entrati a casa di un anziano riuscendo a fotografare alcuni dei suoi documenti personali.