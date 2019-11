Paura in galleria: Bmw va a fuoco, il conducente esce in tempo

di E.B.

TRIESTE - Attimi di paura nel primo pomeriggio all'interno della Galleria Carso in direzione Venezia dove sono intervenuti i Vigili del fuoco per l'incendio di un'autovettura. Una Bmw posizionata prontamente sulla corsia di emergenza dal conducente, stava bruciando all’interno della galleria: i pompieri giunti sul posto hanno subito spento l’incendio con il Naspo ad alta pressione. Nessuna persona è fortunatamente rimasta intossicata a causa del fumo, mentre le cause dell'incendio sono da accertare. Sul posto anche personale della Polizia di Stato e dell’Anas.A causa dell'incendio, la Galleria Carso è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.