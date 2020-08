TRIESTE - I Vigili del fuoco sono intervenuti con due partenze, il supporto di un'autobotte e il funzionario di guardia in Vicolo dell'Ospitale militare per un incendio tetto di uno stabile. Hanno provveduto a spegnere l'incendio con degli autorespiratori e successivamente sono stati usati i moto ventilatori per far fuoriuscire il fumo.



Non risultano persone intossicate mentre le cause sono da accertare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA