Olimpiadi delle Neuroscienze: attesi 40 studenti per la gara regionale

TRIESTE - Le neuroscienze incuriosiscono sempre di più i giovani e i ricercatori di domani: a questa disciplina sono dedicate le Olimpiadi delle Neuroscienze, la cui selezione regionale in Friuli Venezia Giulia si terrà giovedì 14 marzo a Trieste, nella Sala Luttazzi (Magazzino 26).

L'iniziativa è promossa dal Comune di Trieste-Assessorato alle Politiche dell'Educazione e della Famiglia, e organizzata da Immaginario Scientifico e Università di Trieste, nell'ambito del Protocollo d'Intesa “Trieste Città della Conoscenza”.

Alla competizione, che si svolgerà nel corso della mattinata a partire dalle 9, parteciperanno gli studenti e le studentesse di 13 scuole secondarie di II grado della regione, per un totale di 39 studenti provenienti dall'ISIS Magrini-Marchetti di Gemona del Friuli, ISISS D'Annunzio-Fabiani di Gorizia, Liceo Buonarroti di Monfalcone, ISIS Manzini di San Daniele del Friuli, ISIS Paschini-Linussio di Tolmezzo, da Trieste ITS Deledda-Fabiani, Liceo Petrarca e Liceo Galilei; da Udine ISIS Malignani, Liceo Copernico, Liceo Marinelli, Liceo Stellini e Liceo paritario Don Milani.

Ragazze e ragazzi fra i 14 e i 19 anni si sfideranno su temi come l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, l’invecchiamento, la plasticità neurale, il sonno e le malattie del sistema nervoso.

Per studenti e insegnanti sarà un'occasione per affrontare temi che non sempre trovano spazio nei programmi scolastici, ma che sono di grande interesse e aprono diverse strade per il futuro.

Le Olimpiadi delle Neuroscienze rappresentano la selezione italiana della International Brain Bee (IBB), che prevede le selezioni locali, che si sono tenute a febbraio direttamente nelle scuole, le gare regionali, la cui vincitrice o vincitoreaccederà alla finale nazionale, che quest'anno si svolgerà il 17 e 18 maggio a Roma. Qui verrà selezionato il vincitore italiano, che ci rappresenterà alla competizione internazionale.