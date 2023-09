Offerta di lavoro, a Monfalcone un'intera giornata di colloqui con 12 aziende: un centinaio le posizioni aperte Ecco come candidarsi

MONFALCONE (TRIESTE) - Offerte di lavoro, nel Comune di Monfalcone un recruting day il prossimo 17 ottobre: si cercano un centinaio di lavoratori. A valutare i profili dei candidati saranno 12 aziende dell'isontino: Boato International, De Wave, Goriziane Group, Ilcam, Miko, MW Fep, Nidec Asi, Ondulati e Imballaggi del Friuli, Perfetti Van Melle, Schmucker, Tecnocoop e Westinghouse/Mangiarotti. «Il recruiting day è un evento importante per l'Isontino e per Monfalcone - ha affermato l'assessora regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, alla presentazione dell'iniziativa - un centro strategico dal punto di vista industriale non esclusivamente per quanto concerne la navalmeccanica». L'appuntamento è organizzato dai Servizi per il lavoro della Regione in collaborazione con Randstad. «Il Friuli Venezia Giulia sta anticipando i tempi - ha sottolineato Rosolen - rispetto le proiezioni che segnalano le problematiche dovute al calo demografico e al mismatch delle competenze richieste dalle imprese. Le ultime previsioni a nostra disposizione su domanda e offerta per il periodo 2023-2027 ci dicono che il Fvg avrà bisogno di quasi 28mila nuovi occupati, mentre oltre 67mila persone avranno bisogno di aggiornare o modificare le proprie competenze e di una formazione di qualità. Fenomeni che riguarderanno al 23% i dipendenti pubblici, al 57% chi opera nel privato e al 20% i lavoratori autonomi». «I settori maggiormente coinvolti risulteranno turismo, ristorazione, servizi avanzati, telecomunicazioni e iniziative culturali - ha spiegato l'assessora - va fatta una profonda riflessione sulla politica industriale del Fvg. Queste proiezioni confermano che abbiamo bisogno di puntare soprattutto su professioni sempre più qualificate».