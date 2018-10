Barcolana 50 dei record: al via oltre 2.600 barche iscritte

di E.B.

TRIESTE - La 50esima edizione della Barcolana,e, è pronta per Il via. Domani mattina - 14 ottobre - alle 10.30, dopo il passaggio della, prevista alle 10.10, la regata più grande del mondo partirà nel Golfo di Trieste. Il Cinquantenario della regata, la presenza di Nave Vespucci, gli oltre quattrocento eventi a terra e in mare organizzati dalla Società Velica di Barcola e Grignano con un team di sponsor, a partire da Assicurazioni Generali, ha attirato un numero record di imbarcazioni, di velisti e di pubblico. Il numero finale degli iscritti sarà noto solo domani mattina: come da tradizione, infatti, la Barcolana raccoglie anche gli ultimi armatori che via mare raggiungono Trieste all’ultimo minuto per essere parte della festa.Vincere la Barcolana significa essere primi nella regata più grande del mondo:, vede a bordo un Dream team locale della vela made in Friuli Venezia Giulia, composto dai fratelli Gabriele e Furio Benussi, Lorenzo Bressani e Alberto Bolzan. Lo sfidante,, che porta sulla randa il logo di Assicurazioni Generali vede a bordo un mix tra velisti locali (al timone lo sloveno Mitja Kosmina, alla tattica il veneto Enrico Zennaro, assieme ad Antonio Masoli e Marco Furlan, Andrea Casale, Andrea Visintini) australiani, neozelandesi, tedeschi e inglesi, capitanati dallo skipper Ludde Ingvall.Il duello si svolgerà tra oltre due migliaia di barche, e sarà decisiva la partenza e la prima uscita dalla nuvola di barche che sulla stessa linea, alle 10.30,, isseranno i gennaker e gli spinnaker lanciati verso la prima boa. Venerdì, per fare spazio al record di barche iscritte, gli organizzatori hanno ampliato la linea di partenza di 500 metri, facendola arrivare a due miglia di lunghezza. Lo spostamento della boa di Miramare (l’estremo ovest della linea) permette anche ai partecipanti di avere maggiore spazio nel pre-partenza, dove numerosi outsider proveranno a insidiare il defender e il challenger., con i suoi 118 piedi, sarà timonata da Mauro Pelaschier, l’Anemos avrà Vasco Vascotto, arrivato oggi di gran fretta dagli States, Pendragon A2A sarà timonato da Lorenzo Bodini, l’ex Maxi Jena - ribattezzato Way of live avrà un team sloveno. Tutti si misureranno sulla stessa linea di partenza e lungo lo stesso percorso di 13 miglia con arrivo davanti alla splendida piazza dell’Unità.