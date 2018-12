Natale: la Regione dona l'albero al Papa, l'accensione a Roma

di E.B.

TRIESTE - «Oggi la Regione Friuli Venezia Giulia e io, in qualità di presidente, andiamo ad accendere l'albero che la Regione. Devo dire con un po' di orgoglio - se paragonato all'albero di Roma, quello che sta in piazza Venezia - che il Friuli Venezia Giulia si è distinto per la qualità. Porteremo un po' di noi durante queste festività nella sede della cristianità e sono orgoglioso che sia un pezzo di Fvg». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia,, durante una diretta Facebook. Parlando ancora di Natale, il governatore ha aggiunto che «sui biglietti di auguri che arriveranno dalla Presidenza del Friuli Venezia Giulia, perché - ha spiegato - se qualcuno vorrebbe togliere i presepi dobbiamo ricordargli che si festeggia il 'Santo Natale': è nato Gesù Cristo e noi festeggiamo quello».