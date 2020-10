MUGGIA - Un incendio è divampato ieri sera in un impianto di compostaggio rifiuti nella Valle delle Noghere, nel comune di Muggia. Giunti sul posto verso le 22.30, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme. L'intervento è ancora in corso. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

