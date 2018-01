Morbo di Crohn: le università studiano nuova terapia integrata

di E.B.

TRIESTE - Studiare un nuovo approccio integrato per laè l'obiettivo del progetto "oraCle" condotto da tre aziende del biotech coordinate dalletramite Friuli Innovazione. Sono coinvolte nel progetto Transactiva Srl, impresa biotech specializzata nel molecular farming di proteine terapeutiche attraverso impiego di piattaforme vegetali, Biofarma Spa, leader nella realizzazione di integratori alimentari e Turval Laboratories Srl, azienda impegnata nello sviluppare alimenti e integratori a base di un probiotico di nuova generazione. Il progetto,, è cofinanziato con oltre 877 mila euro dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del programma Por Fesr 2014-2020. L'idea progettuale di oraCle nasce per migliorare le condizioni di vita degli affetti da Morbo di Crohn,dell'apparato digerente che colpisce prevalentemente l'ileo e il colon, per lo più in soggetti di giovane età (10-25 anni). Il tasso di incidenza, variabile tra i 150 e i 200 casi ogni 200.000 abitanti,soprattutto nella fascia d'età pediatrica.