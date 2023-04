Monfalcone. Difende l'amica dalla molestie all'esterno di un locale, picchiata a sangue

MONFALCONE - Una donna di Monfalcone (Gorizia), Monica Bizaj, 48 anni, è stata aggredita, la vigilia di Pasqua, da cinque persone mentre si trovava all'esterno di un locale cittadino, per aver difeso un'amica da pesanti molestie. «Prima i pugni, poi i calci. Al solo ricordo di quei minuti terribili che non finivano mai, mi si gela ancora il sangue - sono le parole della vittima - Stavo a terra dolorante, quegli uomini continuavano imperterriti a colpirmi senza che nessuno tra i tanti passanti che assistevano alla scena intervenisse, senza che neppure uno dei numerosi spettatori dell'aggressione dicesse o facesse qualcosa per salvare due donne indifese dall'assalto di cinque uomini fuori controllo». La donna si è rivolta al locale Pronto soccorso dove le è stata riscontrata una costola fratturata con versamento pleurico, ematomi, ecchimosi: lesioni giudicate guaribili in 28 giorni di prognosi. Il Commissariato di Polizia cittadino, che già era stato allertato dai sanitari e dal Posto di Polizia dell'ospedale, nel pomeriggio sentirà la vittima per circostanziare ulteriormente l'accaduto e cercare di risalire ai responsabili.

Il sindaco

«Le indagini sono in corso e quindi non mi pare il caso di fare commenti prima che sia la Polizia di Stato a definire la situazione. Certo è che la signora è stata percossa e stupisce che non ci sia stata immediata reazione per difenderla, né per chiamare le Forze dell'Ordine. È necessario che si intervenga sempre, perché il silenzio porta altra violenza». Lo afferma in una nota la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, commentando l'accaduto. «Poi, se verrà accertata la responsabilità di qualcuno che è ospite, come pare che sia, che lavora temporaneamente qui - aggiunge Cisint - allora chiederò all'azienda l'immediato allontanamento».