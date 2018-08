Maltempo, crolla un albero e si abbatte sul tetto degli spogliatoi

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Probabilmente a causa delleche ieri - 26 agosto - hanno soffiato fino a 100 chilometri orari, dalle 10 circa di oggi, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Opicina coadiuvata dalla gru e dal funzionario di guardia della sede centrale del comando provinciale, è dovuta intervenire in cia Amendola per rimuovere undegli spogliatoi di "Campo Cologna". Fortunatamente la caduta della pianta non ha coinvolto persone. Gli spogliatoi - quando è avvenuto il crollo - erano vuoti.L'intervento si è concluso verso le 13.