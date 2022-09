Ladro specialista della camporella faceva razzia durante le sieste

TRIESTE - Per cercare scampo all’afa e alla calura estiva, molte persone cercano refrigerio all’ombra degli alberi del giardino pubblico. E così mentre incombe la canicola, si godono la siesta sopra qualche lenzuolo disteso sull’erba o su una panchina sotto l’ombra di un albero. È proprio in queste situazioni che entrava in azione un’ombra insidiosa che, sfruttando il relax e il riposo delle persone, si aggirava tra le coperte e le borse, a volte lasciate incustodite, per portare via portafogli e smartphone. Tutti i derubati, però, si ricordavano chiaramente di aver visto una silhouette piuttosto corpulenta. Da qui le denunce ma il ladro si era preso una pausa dalle sue attività sparendo nel nulla. A distanza di tempo il ladro cicciottello è stato rintracciato da una pattuglia dei Carabinieri di Aurisina, durante un controllo su un autobus di linea proveniente dalla Romania. Nonostante gli anni, la sua rotonda silhouette non era minimamente cambiata. Quell’uomo, un 48enne romeno, era ricercato perché destinatario di un cumulo pene. Infatti deve scontare 2 anni e 7 mesi di reclusione per svariati furti con destrezza. E' stato arrestato e si trova al carcere del Coroneo.