Jesolo dona libri e giocattoli ai bambini del Burlo Garofolo di Trieste

TRIESTE - Grande gesto di solidarietà dalla città di Jesolo ha donato giocattoli e libri raccolti durante l’evento della Fattoria di Natale, ai bambini dell’Irccs materno infantile “Burlo Garofolo” di Trieste.



L’iniziativa pensata dall’amministrazione per regalare sorrisi e gioia ai piccoli ospiti della struttura. Un gesto di solidarietà per regalare sorrisi e felicità ai bambini dell’Irccs materno infantile “Burlo Garofolo” di Trieste. È lo spirito con cui la città di Jesolo ha fatto dono all’ospedale di decine di scatoloni pieni di giocattoli e libri frutto della solidarietà di cittadini e ospiti che hanno partecipato all’evento della Fattoria di Natale durante le passate festività natalizie. La consegna sarebbe dovuta avvenire nei mesi scorsi ma l’emergenza sanitaria non l’ha resa possibile, almeno fino ad oggi.



Il Burlo Garofolo, ospedale ad alta specializzazione è un punto di riferimento nazionale nel settore pediatrico, nella tutela della maternità e della salute delle donne e nell’ambito della ricerca biomedica.

"Siamo davvero entusiasti di aver portato, a nome dell’intera città di Jesolo, gioia e sorrisi ai bambini dell’ospedale pediatrico di Trieste che potranno così arricchire di momenti felici il tempo trascorso in questo centro, tra giochi in compagnia di altri piccoli amici e qualche storia letta assieme a mamma e papà - commenta l’assessore al Commercio e Attività Produttive della città di Jesolo -. La quantità di giocattoli e di libri che sono stati donati da tante persone, dimostra che la solidarietà è parte dell’anima degli jesolani e dei suoi ospiti e che un gesto semplice può davvero fare la differenza, nel bene”.

o”. © RIPRODUZIONE RISERVATA