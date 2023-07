Jamion Christian è il nuovo coach della Pallacanestro Trieste

TRIESTE- Jamion Christian è il nuovo allenatore della Pallacanestro Trieste.

Lo annuncia la società sportiva. Americano, nato in Virginia nel 1982, Christian è considerato uno dei migliori giovani head coach emergenti del basket universitario degli Stati Uniti. «Jamion porta a Trieste - ha spiegato il general manager di Pallacanestro Trieste, Michael Arcieri - sedici anni di esperienza come coach, di cui dieci come head coach e sei come vice, protagonista in competizioni ai massimi livelli, con una profonda passione e una comprovata capacità di insegnare il gioco e di sviluppare e ispirare i suoi giocatori e il suo staff». Inserito al n. 14 dell'ultima classifica dei migliori allenatori under 40 di Espn a dicembre 2022, Jamion Christian è stato nelle ultime tre stagioni head coach dei George Washington Colonials nel campionato Ncaa; precedentemente aveva guidato il team del Siena College e per sei anni quello della Mount St. Mary University. «La scelta di Jamion Christian - ha commentato il presidente della società, Richard de Meo - risponde agli obiettivi della società e al gioco che ha in mente per Trieste il nostro General Manager. Si tratta di una scelta coraggiosa, rivoluzionaria, capace di dare sostanza a quello che è il nostro motto: una rinascita della Pallacanestro Trieste che passa attraverso la sfida e la volontà di fare al meglio».