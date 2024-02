Mondo della scherma in lutto. Morta Irene Camber, primo oro olimpico femminile a Helsinki nel 1952

Lutto nel mondo della scherma italiana. È morta a 98 anni Irene Camber, primo oro olimpico femminile in pedana per l'Italia grazie al trionfo ad Helsinki 1952. Triestina, è stata anche campionessa mondiale a Bruxelles 1953 e poi vincitrice anche del titolo a iridato a squadre nel 1957 a Parigi e del bronzo olimpico con il team italiano delle fiorettiste a Roma 1960.

Oggi sarà ricordata a Napoli da tutto il movimento schermistico nazionale e continentale nel corso dei Campionati Europei giovanili cominciati ieri al PalaVesuvio.

Il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, ha espresso «l'infinito cordoglio di tutto il nostro mondo per la scomparsa di una straordinaria protagonista in pedana e non solo».

Il funerale di Irene Camber sarà celebrato lunedì mattina a Lissone.