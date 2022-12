Violento schianto sulla costiera tra Ypsilon e Tesla: due feriti all'ospedale

TRIESTE - Violento scontro tra le due gallerie lungo la strada Costiera all'altezza di Grignano. E' successo intorno alle 17 di oggi 26 dicembre quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Duino, si sono scontrate una Tesla e una Lancia Ypsilon. Entrambi i conducenti, soccorsi dai sanitari inviati dalla centrale Sores, sono stati trasportati all'Ospedale di Cattinara per accertamenti, le loro condizioni di salute non sono gravi. Si tratta di una giovane triestina a bordo della Ypsilon e di un 50enne tedesco a bordo della Tesla. Per intenso traffico, oltre ai Carabinieri di Duino per i rilievi dell'incidente, sono state impegnate due pattuglie dei Carabinieri di Aurisina e di Basovizza per la viabilità.