Imbratta con la vernice la Scala dei Giganti: denunciato 19enne kosovaro

TRIESTE - Allarme vandali in città: attento al degrado urbano e ai cosiddetti "writer", il Nucleo interventi speciali della Polizia Locale ha accertato: il tag in vernice rossa - così si chiama la firma stilizzata dell'autore - non apparteneva ad alcuno dei soggetti già noti nell'ambiente costantemente monitorato dalla Polizia Locale. L'indagine è iniziata con l'acquisizione delle immagini delle telecamere che hanno consentito di focalizzare l'attenzionesulle cui fattezze si sono poi concentrati i successivi servizi di osservazione e controllo, mirati soprattutto ad alcuni frequentatori di piazza Goldoni e dintorni.Una settimana fa, durante l'accertamento dei documenti di un gruppo di giovani, gli investigatori hanno notato che uno di essiscoperto in Scala dei Giganti. La comparazione fotografica dell'individuo con i frame estratti dalle riprese video ha fornito così un riscontro positivo. Il giovane (I.S. kosovaro del 2000) veniva perciò denunciato all'autorità giudiziaria per deturpamento ed imbrattamento di cose altrui.