Guidava con la patente sospesa da un anno: 5.110 euro di multa

TRIESTE - Un equipaggio della Squadra Volante ha fermato un’autovettura in corso Italia. Alla guida si trovava un cittadino italiano, G.B., 38enne, privo della patente di guida, che gli era stata sospesa un anno fa a seguito di un incidente stradale e revocata un paio di mesi fa come sanzione accessoria perché già trovato alla guida senza.Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, gli è stata contestata la guida con patente revocata per una sanzione di 5110 euro e il fermo dell’autovettura per tre mesi.