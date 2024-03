Trieste. Guidava senza patente e senza assicurazione. Non era la prima volta: 12mila euro di multa

TRIESTE - Recidivo, guidava senza patente e senza assicurazione: multa da 12mila euro e confisca del mezzo. É andata a finire così per il conducente intercettato da due pattuglie della polizia locale dopo alcune segnalazioni - alla sala operativa - di cittadini che l'avevano ripetutamente visto sfrecciare ad alta velocità nell'abitato di Ponziana.

Gli operatori sono riusciti a fermare il mezzo in via Lorenzetti: da un primo controllo dei documenti è emerso che l'uomo aveva la patente revocata dal 2018 ed il veicolo era senza copertura assicurativa. Controlli più approfonditi hanno appurato che solo 10 giorni prima, un'altra pattuglia dl Reparto gli aveva già contestato le medesime violazioni (guida senza patente e mancanza di assicurazione): per questo motivo gli è stato revocato immediatamente l'affidamento del mezzo che veniva sequestrato e consegnato ad un custode acquirente per la successiva confisca. Per tali violazioni è prevista anche una sanzione di quasi 2mila euro alla quale si è aggiunta, per la seconda volta in dieci giorni, quella di oltre 5mila euro per guida senza patente.