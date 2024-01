Giorno della Memoria: deposte 13 nuove pietre d'inciampo

TRIESTE - Tredici nuove pietre d'inciampo sono state deposte questa mattina - 16 gennaio - in città - a partire da piazza Ponterosso - per ricordare le vittime dalla Shoah in presenza dei rappresentanti della comunità ebraica.

Installate dall'artista Gunter Demnig, l'iniziativa è giunta alla sua settima edizione in vista della Giornata della Memoria.Le altre dodici sono state fissate in un percorso che si è snodato in diversi punti del centro e non solo, alla presenza delle autorità politiche e religiose. La prima pietra ricorda Egon Brunner, morto alla Risiera di San Sabba, e la posa è stata accompagnata da alcune letture sul posto. La comunità ebraica nell'occasione ha annunciato che sono già pervenute nuove richieste per ulteriori pietre d'inciampo: il prossimo anno ne saranno installate altre quindici.

Nel corso dell'evento, il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha parlato di «un aumento dell'antisemitismo, e dobbiamo dirlo con chiarezza, anche in terra europea. Quando sento notizie di cittadini di religione ebraica che hanno paura di camminare con la kippah nella loro città, ci dovrebbe essere una sollevazione di tutte le componenti democratiche, per dire che stiamo perdendo pezzi di democrazia e di libertà nel nostro continente e nei nostri Paesi». «E' troppo facile utilizzare la tattica delle 'si, ma' - ha proseguito - per giustificare o per pensare ad altro rispetto ai crimini che sono stati perpetrati e che continuano ad essere perpetrati contro il popolo ebraico. La Regione Friuli Venezia Giulia su questo ha siglato un memorandum con le municipalità israeliane per portare avanti iniziative di contrasto all'antisemitismo».