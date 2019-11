Garage di una villetta a fuoco: auto distrutta dalle fiamme

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STARANZANO - I vigili del fuoco del Comando di Gorizia, sono intervenuti con squadre e mezzi nella tarda serata di ieri - 1 novembre - a Staranzano in Via San Giorgio 31, per l'incendio del garage di una villetta. Il rogo ha completamente distrutto un'automobile parcheggiata all'interno oltre a vario materiale depositato. Le persone che abitano nella villetta, soprastante al garage di pertinenza, sono state precauzionalmente accompagnate all'ospedale per accertamenti dal personale sanitario del 118.L'area è stata messa in sicurezza mentre le cause sono in fase di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri.