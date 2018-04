Gallina "in fuga" nel centro città: salvata dai vigili, annuncio sui social

di E.B.

TRIESTE - Deve aver destato non poco stupore tra passanti e turisti la gallina che questa mattina se ne stava tranquillamente appollaiata nei pressi della Camera di commercio in pieno centro città. Come ci sia arrivata resterà un mistero.A dare notizia del curioso episodio è la Polizia locale sulla propria pagina Facebook "Agente Gianna": gli agenti una volta individuata sono riusciti a catturarla e portarla in una struttura idonea.