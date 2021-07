Galleria Foraggi riaperta alla viabilità in ambo i sensi di marcia

TRIESTE - E' stata riaperta nella mattinata di oggi 21 luglio la Galleria di Montebello dopo le operazioni di messa in sicurezza effettuate nei giorni scorsi. Iniziano ora i lavori di scavo per la realizzazione dei sottoservizi, mentre nelle ore notturne si prosegue con la fresatura della volta. A renderlo noto è la Società di Ingegneria SIMM, impegnata con la direzione lavori impiantistica e con il coordinamento per la sicurezza. La Galleria risulta percorribile in entrambi i sensi di marcia da tutti i veicoli. Anche dagli autobus.