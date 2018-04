Colpo a segno al gazebo di Forza Italia: rubata una poltrona di 30 chili

di E.B.

TRIESTE - Furto nella notte alall'angolo tra via Dante e via San Nicolò. A darne notizia su Facebook e il candidato consigliere Piero Camber: «Purtroppo questa mattina ho avuto una brutta sorpresa quando mi sono recato al punto informativo di via Dante-via San Nicolò: qualcuno nottetempo ha aperto il gazebo e rubato una delle tre sedie dell'arredo. Da notare che queste sedie - che mi sono state prestate un caro amico, motivo per cui sono ancora più dispiaciuto -e non sono facili da portare via. A pranzo sono andato in Questura e ho sporto denuncia di furto: in zona vi sono diverse telecamere e spero che colui o coloro i quali hanno commesso il reato si ravvedano".