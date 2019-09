Furti di farmaci antitumorali in ospedale: sgominata la banda

di E.B.

TRIESTE - Rubavanoper inviarli all'estero. Era successo anche all'ospedale Maggiore del capoluogo giuliano il 13 febbraio scorso quando vennero sottratti farmaci ematologici e chemioterapici per un valore complessivo dimentre il 26 giugno i farmaci rubati risultavano avere un valore di. Oggi, investigatori della Squadra Mobile della Questura e del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Trieste, rispettivamente nelle città di Napoli e Cremona,emessi dalla locale Procura della Repubblica nell’ambito dell’indagine relativa ai furti di farmaci antitumorali avvenuti all’interno dell’Ospedale Maggiore nel febbraio e nel giugno scorsi. L’attività odierna è stata svolta parallelamente alla esecuzione di ordinanza applicativa della custodia cautelare a carico di diversi indagati, emessa dal Gip di Cremona a conclusione di indagine svolta dal Nas dei Carabinieri di quel centro in relazione a fatti analoghi ma antecedenti rispetto a quelli commessi a Trieste.I due filoni investigativi hanno, infatti, consentito di verificare come alcuni indagati, che sono emersi in entrambe le indagini, siano sospettati di, da inviare poi all’estero. Le indagini avviate dalla Procura e svolte dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei carabinieri hanno permesso, nel corso di questi mesi, diin occasione di uno dei furti, alcune utenze di servizio utilizzate nell’occasione dai malfattori e, infine, di raccogliere elementi a carico di, residenti in Provincia di Cremona, in Campania ed in Lombardia dediti ai furti ed alla ricettazione di tale tipologia di farmaci. L'attività investigativa prosegue.