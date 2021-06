Spaccio di marijuana al parco: la droga venduta ai minorenni

TRIESTE - Droga spacciata ai ragazzini: scoperto il luogo dello spaccio in un parco di Trieste, dal controllo è stato trovato anche l'appartamento dove un uomo custodiva la marijuana già smistata in bustine, pronta per essere venduta ai giovani. Una pattuglia in abiti civili del nucleo operativo territoriale della polizia locale in servizio al giardino pubblico De Tommasini in via Giulia, nell'ambito di controlli, ha scoperto un punto di spaccio di sostanze stupefacenti tra minorenni. I vigili hanno notato un gruppo di giovani in un'area appartata del giardino vedendo che uno di essi ad un certo punto si allontanava brevemente per recarsi in uno stabile poco distante per tornare con un involucro che consegnava furtivamente a un altro ragazzo del gruppo. Gli operatori sono intervenuti per un controllo scoprendo che i due, entrambi minorenni, si erano appena scambiati più di 25 grammi di marijuana. Accompagnati alla caserma di via Revoltella 35, i ragazzi sono stati denunciati rispettivamente per cessione e detenzione di droga ai fini di spaccio.

L'attenzione degli investigatori si è spostata poi su un appartamento dove era stato poco prima uno dei ragazzi: c'era un uomo che, fermato, era in possesso di 4 dosi da 1 grammo: in seguito alla perquisizione personale gli agenti hanno sequestrato anche un tirapugni in metallo, arma il cui porto è vietato dalla legge. Durante la perquisizione dell'appartamento, invece, sono state trovate e poste sotto sequestro 90 bustine di marijuana da un grammo, una da 20 grammi, una da 15, una da 6, diversi bilancini, tutto l'occorrente per confezionare le dosi e alcune centinaia di euro frutto dell'illecita attività di spaccio (anche in considerazione che l'uomo non ha dichiarato reddito). L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e ora è a disposizione del pubblico ministero.