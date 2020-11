TRIESTE - La Volante del Commissariato di Duino Aurisina ha indagato per danneggiamento una donna di nazionalità francese. Senza apparenti motivi ha tagliato i pneumatici di un camper e di due autovettura in una piazzola di sosta in località San Giovanni di Duino. Il fatto è stato segnalato al 112 da alcuni passanti. La donna è stata denunciata per possesso ingiustificato di coltello.

