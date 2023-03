Disordine all'Autogrill di Duino, rubano merce per 2000 euro: daspo a sei tifosi del Milan

TRIESTE - Divieto di accesso alle manifestazioni sportive per sei tifosi milanisti, che lo scorso 25 ottobre, mentre stavano raggiungendo la Croazia per assistere alla partita di Champions League "Dinamo Zagabria-AC Milan", hanno sottratto varia merce all'Autogrill di "Duino Sud" per il valore di circa 2000 euro. Questo il provvedimento adottato dal Questore di Trieste nei confronti del gruppo di tifosi, ora soggetti a Daspo.

Cos'è successo

In particolare, nel corso della mattinata, una decina di pullman di tifosi del Milan, ha effettuato una sosta presso l’area di servizio sita, lungo l’autostrada A4, nel Comune di Duino Aurisina(TS); sono scese alcune centinaia di supporter, che si sono contestualmente riversate all’interno dell'Autogrill, creando un improvviso assembramento e generando uno stato di confusione e trambusto. Approfittando del contesto, diversi ultras hanno sottratto i prodotti esposti sugli scaffali, consumato generi alimentari sul posto, nonché occultato della merce sotto i giubbotti. Alle richieste di saldare il conto rivolte dagli addetti alla vendita, i tifosi, esercitando una prevaricazione nei confronti del personale di servizio, hanno reagito con insulti ed improperi, oltrepassando le casse senza pagare il corrispettivo di quanto asportato.

Attraverso un'attenta attività di indagine da parte del personale della DIGOS e della Polizia Stradale è stato possibile ricostruire le dinamiche dell’evento delittuoso, apparso pianificato e preordinato nell’esecuzione, individuando alcuni dei responsabili, di cui due già gravati da un D.A.Spo. del Questore di Milano. Questi ultimi sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso, condotta tuttora al vaglio degli inquirenti.

Per il rilevante pericolo a cui sono stati esposti l’ordine e la sicurezza pubblica, a cura della Divisione Anticrimine sono stati predisposti per gli autori delle condotte i provvedimenti del Questore, che vietano loro, per la durata da uno a tre anni, l’accesso a tutti luoghi, in Italia e all’estero, ove si svolgono competizioni professionistiche di calcio e di pallacanestro. Il D.A.Spo. è stato esteso anche tutte le aree ferroviarie e autostradali, autogrill e scali aerei interessati dal transito di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive.