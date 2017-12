Daniela Santanchè con Giorgia Meloni: «Torno a casa mia»

di E.B.

TRIESTE - Accolta da Giorgia Meloni, rieletta presidente, al congresso di FdI - che si è chiuso oggi al PalaTrieste difronte a 4mila delegati da tutta Italia - è arrivataper ufficializzare la sua adesione al Movimento dei patrioti: «Sono tornata a casa, nella mia famiglia,, lui che ha distrutto un sogno. Devo dire grazie a Giorgia che ha ricostruito questa casa e mi ha permesso di tornare dove sono nata. Sono emozionata - dice ancora - metterò la mia passione per aiutare Giorgia, non voglio togliere spazio a nessuno e non chiedo nulla». «Sono emozionata e orgogliosa di trovarmi qui» ha detto arrivando al congresso nazionale. A chi le chiede cosa l'abbia delusa di Berlusconi, risponde: «Io non sono delusa da nessuno. Sono nella famiglia in cui sono nata. Quì c'è una grande novità e per la prima volta nella storia della Repubblica abbiamo la possibilità che una donna possa fare il premier, questo è importante per una come me che crede nelle donne capaci». Giorgia Meloni durante l'intervento finale ha proposto alla coalizione di centrodestra di non chiamarsi più "casa delle libertà" ma "casa dell'identità" e ha presentato ilsul quale la sigla di Alleanza nazionale non compare più.