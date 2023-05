Costa Crociere cerca 51 nuovi lavoratori da impiegare a bordo

TRIESTE - Costa Crociere ricerca 51 nuove figure da impiegare come consulenti di crociera (15 posti), addetti ai servizi di ospitalità (18 posti) e tecnici audio, luci, suono e video (18 posti). L'iniziativa consolida una collaborazione con la Regione Fvg che ha portato, tra il 2017 e il 2022, alla formazione di 262 persone nei vari percorsi svolti per animatori, receptionist, tecnici suono luci-video, fotografi, addetti alle escursioni e cuochi: il 96 percento di queste ha ricevuto una proposta di imbarco dalla compagnia.Gli interessati alle posizioni aperte possono candidarsi entro il 10 maggio sul portale regionale https://offertelavoro.regione.fvg.it/.

I curricula pervenuti saranno valutati dai preselettori del Centro per l'Impiego e i candidati in possesso dei requisiti richiesti potranno partecipare ai Recruiting days, che si svolgeranno in due differenti sezioni: il 17-18-19 maggio sono previste le prove linguistiche e psicoattitudinali, in modalità online; il 22 maggio i colloqui e le prove pratiche, in presenza, a Trieste.



Al termine dei Rectruiting days, i profili selezionati saranno ammessi ai corsi di formazione organizzati dalla Regione in collaborazione con Enaip Fvg. I corsi, di durata compresa tra le 390 e le 476 ore, forniranno le capacità e competenze richieste dai diversi ruoli. Parte della formazione si svolgerà presso enti accreditati fuori regione per il rilascio dei brevetti obbligatori per lavorare a bordo delle navi. Una volta conclusa la fase formativa, la compagnia invierà ai profili idonei le proposte di assunzione, che prevedono contratti a tempo determinato Ccnl marittimi di 4/6 mesi, prorogabili.