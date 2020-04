TRIESTE - Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, è contrario alla chiusura dei confini regionali nella fase due dell’emergenza Coronavirus. «In Friuli Venezia Giulia - ha detto il leader leghista - la soluzione non mi sembra praticabile. Da sempre esiste un fitto dialogo tra noi e il Veneto; c’è una rete di rapporti che comprende tanti spostamenti di persone per ragioni lavorative e sigillare un confine per impedire accessi e uscite dalla regione non sarebbe né comprensibile, né attuabile. Piuttosto, per evitare che riparta il contagio, potrebbe diventare necessario il ritorno all’istituzione di alcune zone rosse».

LA SOLUZIONE

Si parla in questo caso della chiusura totale e dell’isolamento di piccole porzioni di territorio, come avvenuto agli albori dell’emergenza in paesi come Codogno e Vo’ Euganeo. «Il contenimento della diffusione del virus non potrà essere messo in pratica chiudendo interi territori regionali e per quanto riguarda il Fvg questo non accadrà. Spingeremo però affinché si possa evitare che le persone lascino le zone più a rischio, penso ad esempio alla città metropolitana di Milano».

Ieri pomeriggio, inoltre, si è diffusa la notizia relativa a un allentamento (dal 4 maggio) delle misure restrittive che oggi limitano l'attività motoria all'aperto: «Mi auguro - ha detto Fedriga - che il ritorno alla libertà di movimento delle persone non riguardi solamente l'attività motoria e sportiva in solitaria, ma anche gli spostamenti in senso lato, posto il fatto che bisognerà circolare solamente con bocca e naso coperti». E su questo fronte il Friuli Venezia Giulia è già un passo avanti, grazie all'ordinanza che impone l'utilizzo delle protezioni al di fuori della propria abitazione.