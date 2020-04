Boom di multe in Fvg: sanzionate 153 persone e 5 esercizi commerciali

TRIESTE - Boom di multe in Fvg nella giornata del 25 aprile. Le forze dell'ordine hanno effettuato 2.735 controlli a persone, sanzionandone 153 (e denunciandone cinque ma non per reati legati alle prescrizioni del Dpcm). Si tratta di un numero molto alto in considerazione anche di un minor numero di persone controllate rispetto ai giorni precedente. Un numero, inoltre, che inverte la tendenza al calo delle sanzioni manifestatasi proprio nel corso dei controlli degli ultimi giorni.

Sono stati inoltre controllati 405 attività ed esercizi commerciali; cinque titolari sono stati sanzionati, un esercizio commerciale è stato chiuso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA